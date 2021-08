Diocesi: Como, annullato il cammino dei giovani per le conseguenze dell’alluvione

“Dopo aver consultato la diocesi e le autorità competenti del territorio, siamo costretti ad annullare il cammino”. Così don Pietro Bianchi, responsabile del Centro diocesano di Pastorale giovanile-vocazionale della diocesi di Como, ha annunciato ufficialmente la decisione di annullare l’iniziativa “Sui loro passi”, il cammino pensato dai giovani e per i giovani da Como a Chiavenna ripercorrendo le testimonianze di vita e di fede dei santi e dei martiri della diocesi.

Il cammino avrebbe attraversato le zone interessate dai fenomeni alluvionali di domenica 25 e martedì 27 luglio scorsi. “La decisione – aggiunge il sacerdote – non è stata presa a cuor leggero ma con senso di responsabilità. La situazione del lago è ancora critica e anche nei prossimi giorni ci sarà allerta meteo. Siamo molto dispiaciuti e ringraziamo da subito le tante persone che hanno lavorato per pensare a questo cammino. La quota sarà interamente restituita. Abbiamo pensato però di aprire la possibilità di vivere qualche giorno insieme, da venerdì 6 agosto pomeriggio a domenica 8 agosto pomeriggio a Chiavenna. Una 3 giorni di vita insieme, riflessione, camminata. Questa proposta è aperta anche ad altri giovani”.