Devozione: Manoppello, dal 3 agosto al via il triduo di preparazione alla festa della Trasfigurazione

La celebrazione della festa della Trasfigurazione di Nostro Signore, a Manoppello, sarà preceduta da un triduo di preparazione dal 3 al 5 agosto, presieduto da p. Wojciech Glowacki. Il giorno 3, alle 10, è previsto un evento dedicato ai bambini, che rappresenta una novità, con la loro consacrazione al Volto Santo e con successivo volo di palloncini sul sagrato della Basilica.

Il programma prevede inoltre lo svolgimento di un convegno sulla storia dei frati cappuccini a Manoppello che – a causa della pandemia – non è stato possibile organizzare lo scorso anno – in coincidenza con il 400° anniversario della conclusione dei lavori di edificazione del convento che vide l’arrivo dei cappuccini nell’estate del 1620, presenza inscindibile dal Volto Santo. Il convegno, che sarà introdotto dal ministro provinciale fr. Matteo Siro, prevede la partecipazione di fra’ Luigi Del Vecchio, di fra’ Francesco Neri e dello scrittore Paul Badde.

Nelle giornate del 5 e del 6 agosto il Volto Santo sarà esposto ai fedeli a partire dalle 7. Nella giornata del 6 agosto è prevista, alle 11, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Angelo Scotti, vescovo emerito della diocesi di Trivento, che sarà trasmessa in diretta da Rete 8. Alle 19, al termine della messa, il ministro provinciale p. Matteo Siro, benedirà la città e il mondo con la reliquia del Volto Santo, mentre a causa delle restrizioni legate alla pandemia non avrà luogo la tradizionale processione. Il programma civile prevede nelle serata del 5 agosto il varietà “I temerari” e in quella del 6 uno spettacolo musicale. I fuochi pirotecnici concluderanno la serata.