Tokyo 2020: mons. Spina (Ancona-Osimo), “congratulazioni agli atleti delle Marche che partecipano alle Olimpiadi per i successi raggiunti”

“Come vescovo delegato allo sport dalla Conferenza episcopale marchigiana, a nome della Cem, esprimo le più vive congratulazioni agli atleti e alle atlete delle Marche che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo per i successi raggiunti, in particolare alla medaglia d’oro Tamberi”. È quanto dichiara mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, ai nostri atleti impegnati nei giochi olimpici. “Alle squadre, agli allenatori, alle società e alle famiglie, a tutti, il nostro sostegno e la nostra vicinanza”, prosegue il vescovo: “Grazie per la gioia e le forti emozioni. Le Olimpiadi siano per tutti un segno di speranza e fratellanza”.