Germania: Caritas, difficoltà per i giovani senza istruzione nell’ottenere praticantati professionali

Il nuovo anno di formazione scolastica e professionale, in molti dei Lander tedeschi, inizia oggi. Secondo l’Agenzia federale per il lavoro, oltre 162mila candidati non hanno ancora trovato un posto di apprendistato, mentre 193mila posti di apprendistato sono ancora vacanti. La Caritas tedesca e la sua associazione di formazione professionale “In via” chiedono più sostegno e offerte di finanziamento per il passaggio dalla scuola al lavoro per colmare questo divario. Il numero di posti di formazione registrati, così come quello dei candidati, è complessivamente in calo e domanda e offerta non si incontrano. La pandemia ha reso più difficile il percorso verso la formazione e le scuole e le agenzie per l’impiego – secondo Caritas – non hanno aiutato i giovani nel loro orientamento professionale nell’anno scolastico 2020/21. “I giovani svantaggiati sono i più grandi perdenti sul mercato della formazione. L’esperienza nelle strutture della Caritas mostra che la situazione di questi giovani è peggiorata a causa della pandemia. Negli ultimi mesi di istruzione da casa spesso non sono stati in grado di prepararsi adeguatamente al termine degli studi e non l’hanno superata con buoni risultati. Quindi le possibilità di ottenere un apprendistato non sono buone nonostante i posti vacanti “, afferma Marion Paar, segretario generale di “In via”. Se mancano un buon diploma e offerte di orientamento professionale a bassa soglia, le possibilità di ottenere un posto di apprendistato diminuiscono.

“Il servizio sociale giovanile è oggi più importante che mai ed è particolarmente efficace perché continua a percorrere nuove strade”, spiega Eva Welskop-Deffaa, direttrice presso la Caritas tedesca. “I servizi di consulenza mobili della Caritas possono raggiungere anche i giovani disagiati. Se i giovani non stanno al passo ora, c’è il rischio che vengano esclusi definitivamente”, afferma Welskop-Deffaa.