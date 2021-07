Ville Pontificie: ad agosto “aperti per ferie”

Per soddisfare le richieste del mese estivo per eccellenza, le Ville Pontificie di Castelgandolfo e il Giardino di Villa Barberini ad agosto rimarranno aperti eccezionalmente nel weekend anche per la seconda e terza settimana del mese, mentre rimane confermata la chiusura al pubblico di domenica 15 e lunedì 16 agosto, essendo in Vaticano giorni di festività. È quanto si legge in un comunicato sul sito dedicato, in cui si specifica che l’apertura straordinaria non è limitata solo all’Appartamento Pontificio e ai suoi cinquecento anni di storia dei Papi, ma anche il Giardino di Villa Barberini, visitabile sia con un minibus ecologico e panoramico, sia a piedi, in gruppo o in solitaria. Per organizzare al meglio la visita, è consigliata la prenotazione sul portale ufficiale, ma è possibile anche – previa disponibilità – acquistare il ticket di ingresso direttamente presso la biglietteria situata nel Palazzo. Gli accessi saranno comunque contingentati e organizzati su fasce di ingresso. All’interno delle Ville Pontificie è presente un servizio ristoro, prenotabile anticipatamente online o acquistabile il giorno stesso della visita.