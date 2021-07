Svizzera: diocesi Lugano, torna la messa per la festa del 1° agosto

Dopo aver festeggiato, nel 2019, il XX anniversario del tradizionale ritrovo sul San Gottardo al 1° agosto, le limitazioni imposte dalla pandemia non hanno permesso di organizzare l’edizione nel corso del 2020.

Quest’anno, la consueta celebrazione presieduta da mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano, si terrà al 1° agosto nella chiesa di San Nicolao in Lugano-Besso a partire dalle 10. La messa sarà animata da coristi provenienti da diverse realtà corali ticinesi, diretti dal maestro Franco Caccia e accompagnati all’organo dal maestro Mattia Marelli. Inoltre, come di consueto, l’evento potrà essere seguito in diretta televisiva sulle reti nazionali elvetiche, grazie alla collaborazione della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, e sarà garantito un servizio fotografico da parte di Ti-Press. Per la partecipazione in presenza alla messa sono in vigore le disposizioni del Piano di protezione della diocesi di Lugano (25 giugno 2021). Invece, per chi volesse seguire da casa la celebrazione eucaristica, è stato preparato un libretto della messa dalla Commissione diocesana per la Liturgia pastorale.