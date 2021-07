Diocesi: Bologna, il 24 luglio s’inaugura l’itinerario di “Musica e fede”

Sarà inaugurato, sabato 24 luglio, alle 19, in occasione della festa della Beata Vergine del Rosario a Montasico l’itinerario di “Musica e fede” con il concerto d’organo a cura del Conservatorio “Martini” di Bologna. I brani saranno eseguiti da Simone Billi e Giacomo Gabusi coordinati da Cristina Landuzzi e Marco Arlotti.

“Musica e fede” è un itinerario che coinvolge varie realtà della Città metropolitana e dell’Appennino, così come dell’Italia e dell’Europa, accomunate dal progetto di fare della musica sacra un linguaggio capace di parlare ai contemporanei per trasmettere un comune senso di fraternità. Seguirà al concerto il saluto di Valentina Cuppi, sindaco di Marzabotto, con l’assessore alla cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore, e il vicario generale per la sinodalità dell’arcidiocesi di Bologna, mons. Stefano Ottani. Al termine sarà proiettato il docufilm “Montasico, una comunità in cammino” curato da Massimiliano Belluzzi.

Domenica 25 luglio, alle 9.15, mons. Ottani presiederà la Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo di Montasico, nel ricordo della presenza e del ministero di don Giovanni Fornasini che sarà proclamato beato il prossimo 26 settembre. Dalle 17.30, seguirà la processione e la recita del Rosario, prima della festa della comunità, alle 19. L’evento è promosso dall’arcidiocesi di Bologna, dalla parrocchia di San Michele Arcangelo, Arte e Fede, Città metropolitana di Bologna, comune di Marzabotto e Succede solo a Bologna. Gli appuntamenti e i momenti di preghiera della due giorni si terranno nel rispetto delle normative anticovid.