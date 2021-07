Diocesi: Roma, dal 28 al 31 agosto il pellegrinaggio a Fatima

Il pellegrinaggio di fine estate della diocesi di Roma, dal 28 al 31 agosto – con la possibilità di anticipare la partenza a giovedì 26 e visitare, nei primi due giorni di pellegrinaggio, Santiago de Compostela – è confermato: destinazione Fatima, con la guida del cardinale vicario Angelo De Donatis. Per partecipare – informa il Vicariato di Roma – è necessario essere in possesso del Green Pass e compilare il modulo di localizzazione digitale dei passeggeri dell’Unione europea (Plf – Passenger Locator Form); l’Opera romana pellegrinaggi, che cura l’organizzazione tecnica, supporta i partecipanti anche nella compilazione del documento. “Siamo in costante contatto sia con il ministero della Salute italiano che con quello portoghese”, assicura don Savino Lombardi, assistente spirituale dell’Orp: “Le frontiere non sono chiuse, ci si può spostare in sicurezza rispettando le condizioni richieste sia dall’Italia che dal Paese di destinazione”. Tutti i pellegrini sono coperti con garanzia Covid-19. “Questo significa – spiega Pietro Antonelli, responsabile del settore pellegrinaggi di Orp – che se fosse necessario un prolungamento del soggiorno per fermo sanitario, che può essere una quarantena, una positività o anche la chiusura delle frontiere, c’è la copertura assicurativa totale, quindi il pellegrino non spende un soldo dei suoi”. Ancora, aggiunge Antonelli, “eventuali chiusure del Paese di destinazione sono causa di annullamento del viaggio con il rimborso totale di quanto versato, ad eccezione della quota della biglietteria aerea per la quale la compagnia aerea potrebbe emettere voucher nominativo di pari importo spendibile nei mesi successivi”.