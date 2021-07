Commissione vaticana Covid-19: il 27 luglio un evento sui giovani e la “giustizia alimentare”

Martedì prossimo, 27 luglio, dalle 19.30 alle 20.20, la Commissione Vaticana Covid-19, istituita da Papa Francesco presso il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, insieme a The Economy of Francesco, movimento internazionale di giovani economisti ispirato dal Santo Padre, ospiterà un evento dal titolo: “Le persone e il pianeta: i giovani danno senso e azione alla giustizia alimentare”. La sessione – che si svolgerà nel contesto del Pre-Summit sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite (Roma, 26-28 luglio) – vedrà la partecipazione di 6 giovani relatori suddivisi in due sessioni che condivideranno la loro esperienza relativamente alla catena di approvvigionamento alimentare e i modi innovativi in cui si stanno impegnando per trasformare i sistemi alimentari oggi. Ciascuno ha un ruolo da svolgere nella trasformazione dei sistemi alimentari a favore delle persone e del pianeta e “tutti noi possiamo cooperare per la cura del creato, ciascuno secondo la propria cultura, esperienza, coinvolgimento e talento”, si legge nella Laudato si’. Le due sessioni di discussione saranno moderate da Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire, e da padre Augusto Zampini, segretario aggiunto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e coordinatore della Commissione Vaticana Covid-19. “Cibo per tutti” è uno dei tre obiettivi prioritari, insieme a “Lavoro per tutti” e “Salute per tutti”, che la Commissione si è data per il 2021, mentre si lavora per “preparare il futuro” (Papa Francesco) e realizzare sistemi che diano priorità alle persone e al pianeta. Per maggior informazioni sul lavoro della Commissione Vaticana Covid-19 sul tema “cibo per tutti”, è possibile consultare il rapporto “Guarire il mondo: il diritto al cibo per tutti”. In vista del Pre-Summit delle Nazioni Unite, la Segreteria di Stato della Santa Sede, la Missione permanente della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad e il Wfp, il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione Vaticana Covid-19, nel maggio 2021, hanno ospitato anche una serie di tre webinar, “Food for Life, Food Justice, Food for All”, registrati come “dialoghi indipendenti” che contribuiscono al Food Systems Summit delle Nazioni Unite (Unfss). Inoltre, un video prodotto dal Dicastero e dalla Commissione Vaticana Covid-19 intitolato “Cibo per tutti: un appello morale”, che presenta i messaggi principali della serie di tre webinar, sarà proiettato nel corso dell’evento del 27 luglio. La sessione di martedì 27 luglio sarà ospitata su Zoom con le traduzioni e trasmessa sul canale YouTube del Dicastero in diretta streaming nella lingua originale.