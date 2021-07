Nonni: Comunità di Sant’Egidio Genova, oggi una “serenata” dell’Orchestra del Carlo Felice per gli anziani in istituto

Per celebrare la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, indetta da Papa Francesco e prevista per domenica 25 luglio, oggi pomeriggio si terrà a Genova un concerto organizzato dalla sezione degli ottoni e delle percussioni dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice in collaborazione con la locale Comunità di Sant’Egidio. L’esibizione si terrà alle 17.15 presso la Rsa Armellini dell’Istituto Chiossone ed è riservata agli ospiti della struttura. “È una sofferenza acutissima, quella delle persone anziane in Italia e nel mondo, ma che ha poca voce”, ha spiegato Andrea Chiappori, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Liguria. “Il valore di questo evento – ha aggiunto – è proprio quello di appoggiarsi alla sensibilità del mondo della cultura, in grado di cogliere questo dolore muto, di renderlo più comprensibile a tutti, di stimolarci a guardare verso il futuro per elaborare percorsi di cambiamento. La musica è un modo per aiutarci non solo a consolare gli anziani, ma anche a osservare la strage di ultrasettantacinquenni che si è consumata nel nostro Paese e dire ‘mai più'”. Da parte sua, il presidente del Chiossone Claudio Cassinelli ha affermato: “Siamo grati al Teatro e alla Comunità di Sant’Egidio per questo regalo, dall’importante valore simbolico. Dopo più di un anno in cui sono state fermate, per gli ospiti delle nostre residenze, tutte le attività di intrattenimento con persone esterne, poter offrire loro un concerto è davvero simbolo di una ripartenza, di un ritorno alla vita, alla grande”. L’iniziativa – spiega una nota della Comunità di Sant’Egidio – rientra nell’impegno che da anni la Comunità di Sant’Egidio promuove a favore della cura delle persone fragili che, come ha evidenziato Andrea Chiappori, “aiuta a contrastare la cultura dello scarto che oggi nel mondo sembra prevalere”.