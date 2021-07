Diocesi: Ravenna, domani l’arcivescovo Ghizzoni presiede in cattedrale la celebrazione per Sant’Apollinare

Con la celebrazione presieduta dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni domani, venerdì 23 luglio, in cattedrale, la diocesi di Ravenna-Cervia festeggerà Sant’Apollinare, patrono della diocesi e di tutta la regione. La messa solenne delle 10.30 sarà il momento principale delle celebrazioni per il patrono al quale, oltre al clero e ai fedeli, sono state invitate anche le autorità civili. Diretta su Teleromagna (canale 14) e sulle frequenze di Ravegnana Radio (94 Mhz).

In serata, alle 18 a Sant’Apollinare in Classe, come da tradizione, saranno celebrati i Vespri e poi la messa presieduti sempre dall’arcivescovo Ghizzoni.

Stasera, alla vigilia della ricorrenza liturgica, alle 20.30 è in programma nella basilica di Classe la veglia di Sant’Apollinare che sarà presieduta dall’arcivescovo. Come da tradizione, alle 18.30 di oggi si celebreranno i Primi Vespri in basilica.