Diocesi: Caritas Acireale, il 24 luglio s’inaugura il magazzino per l’aiuto di famiglie in difficoltà economica

Sarà inaugurato, sabato 24 luglio, alle 11, da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, il magazzino della Caritas diocesana, sito in Aci Sant’Antonio, via Umberto 72. Il Progetto Ma. Ca. Di., Magazzino Caritas Diocesana, nasce grazie ai fondi Caritas italiana e siocesana dell’8xmille alla Chiesa cattolica 2021.

In occasione del cinquantesimo di Caritas Italiana, celebrato il 2 luglio scorso, e dei solenni festeggiamenti di Santa Venera, patrona della diocesi, che culmineranno il 26 luglio, si è pensato di dare inizio a questo progetto che vedrà coinvolte le comunità parrocchiali diocesane, coordinate dalla Caritas diocesana. “Il ‘magazzino’ non vuole sostituirsi al Banco Alimentare della Sicilia, che distribuisce generi alimentari a oltre 400 strutture caritative in sette province, ma vuole essere uno strumento di rilancio e accompagnamento per le parrocchie, così da creare legami e sinergie reciproche”. “Il Vangelo – dichiara don Orazio Tornabene, direttore della Caritas della diocesi di Acireale – ci fa incontrare l’amore sconfinato del Padre, che è sostegno della propria ed altrui debolezza. Il magazzino, che la Caritas diocesana promuove a favore dei più poveri, è un segno concreto che rende visibile la missione di ogni cristiano, chiamato a vivere il principio di sussidiarietà, una delle espressioni più belle di carità”.

Il Progetto Ma. Ca. Di., quindi, prevede l’aiuto immediato alle tante persone e famiglie in difficoltà della diocesi attraverso la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità; promuove raccolta fondi e di beni alimentari provenienti da privati o dalle comunità parrocchiali, fungendo da deposito; coinvolge supermercati, negozi di alimentari ed imprese di ristorazione attraverso il recupero di eccedenze alimentari.