Elezioni amministrative: Ufficio Parlamento Ue, al via la campagna informativa “Siamo europei e votiamo a Milano”

Tutti i cittadini europei che risiedono a Milano potranno votare alle prossime elezioni amministrative, con una procedura molto semplice. Questo vuol far sapere la campagna informativa “Siamo europei e votiamo a Milano”, iniziativa lanciata dal progetto APProach e sostenuta dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano. “Il voto è un diritto che dev’essere proprio di ciascun cittadino”, il presupposto di partenza, e le prossime elezioni amministrative, che a Milano si svolgeranno il 15 settembre, “sono l’occasione per una maggiore integrazione dei cittadini europei che vivono in città”, spiegano i promotori della campagna. Per poter accedere alle urne e votare per il nuovo sindaco, i membri del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali, i cittadini Ue dovranno presentare al sindaco la domanda di iscrizione alle liste elettorali, entro 40 giorni dalla data delle elezioni, compilando un modulo on line. La campagna mira a far girare l’informazione attraverso tutte le reti possibili, ma durante i mesi di luglio e agosto 2021 proporrà anche alcuni eventi in ambito culturale, artistico e sportivo e alcune attività di informazione.