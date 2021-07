Dispersione scolastica: Regione Lazio firma protocollo con Ufficio scolastico regionale e Save the children

Un impegno a tre contro la dispersione scolastica. Questo il contenuto del protocollo firmato oggi tra Regione Lazio, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e Save the children. Il Protocollo prevede una serie di iniziative condivise per promuovere e realizzare un programma pluriennale di attività in materia di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di contrasto alla dispersione scolastica. Tra queste, “la sperimentazione di programmi innovativi di coinvolgimento degli studenti e delle studentesse e attività di ricerca e analisi, per favorire un’istruzione inclusiva e di qualità, garantendo il contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza e la piena consapevolezza dei diritti e dei doveri di cittadinanza; l’utilizzo di strategie didattiche innovative e la promozione della comunità educante per il pieno successo formativo di bambine, bambini e adolescenti a rischio di dispersione scolastica e di povertà educativa, la promozione del recupero degli apprendimenti e il consolidamento delle competenze di base” attraverso il progetto “Volontari per l’educazione” che prevede interventi di tutoraggio online personalizzati per gli alunni e le alunne, realizzati in collaborazione con gli studenti universitari volontari formati da Save the Children; il sostegno allo sviluppo di reti territoriali permanenti (scuola, famiglia, terzo settore, enti locali etc.) e di collaborazione tra le scuole. In particolare, l’accordo ha visto la partecipazione di Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione, Rocco Pinneri, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e di Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children.