Vaccini: von der Leyen (Commissione) porta a 200 milioni le dosi per i Paesi a medio e basso reddito entro la fine del 2021

Saranno 200 milioni le dosi di vaccini Covid-19 che Team Europe (l’Ue, le sue istituzioni e tutti i 27 Stati membri) condividerà “con i Paesi a medio e basso reddito entro la fine di quest’anno”. Lo ha annunciato oggi la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Al Global Health Summit di Roma, il 21 maggio scorso, von der Leyen aveva parlato di almeno 100 milioni di dosi destinate, nel contesto dell’iniziativa Covax, ai Paesi più in difficoltà. Oggi la presidente ha annunciato che l’Ue “è sulla buona strada per superare l’obiettivo iniziale”. A oggi, Covax ha consegnato 122 milioni di dosi in 136 Paesi. Contemporaneamente, dice una nota da Bruxelles, Team Europe ha “lanciato un’iniziativa per creare le giuste condizioni per produrre a vaccini in Africa”; è sostenuta da 1 miliardo di euro dal bilancio dell’Ue e dalle istituzioni finanziarie europee per lo sviluppo come la Banca europea per gli investimenti. L’impianto di produzione sarà presso l’Institut Pasteur di Dakar e “ridurrà la dipendenza del 99% dell’Africa dalle importazioni di vaccini e rafforzerà la futura resilienza alla pandemia nel continente”.