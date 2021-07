Facoltà teologica Triveneto: al via progetto triennale “Open Science” per valorizzare la ricerca scientifica e diffonderla sul territorio

La Facoltà teologica del Triveneto, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, avvia il progetto Open science per aprire nuovi servizi digitali della biblioteca e per la divulgazione online della rivista Studia patavina. Obiettivo del progetto, che si realizzerà nel triennio 2021/2023 grazie al contributo di 150mila euro stanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, “fornire ai cittadini gli strumenti critici per comprendere e intervenire consapevolmente sulla realtà che li circonda” anche attraverso “la conoscenza come bene comune”, spiega un comunicato.

“La ricerca scientifica – si legge ancora nel documento – ha un ruolo centrale nei processi di innovazione in tutti i settori della vita umana: economico, ambientale, politico-istituzionale, sociale e culturale. Il progetto Open science intende valorizzare maggiormente la ricerca scientifica della Facoltà teologica e la sua diffusione sul territorio, aprendo quanto prodotto all’interno della stessa Facoltà a tutti coloro che possono trarne beneficio”: la “scienza aperta” parte infatti “dal presupposto che la conoscenza sia un bene comune e quindi nessun individuo possa essere escluso dalla sua fruizione”.

Tre le sezioni del progetto: “Open Data: la Facoltà teologica del Triveneto e i suoi Archivi”; “Open Access: progetti per la divulgazione e lo scambio della rivista della Facoltà Studia Patavina”; “Open Educational Resources: la biblioteca della Facoltà: nuovi servizi e ripartenza”.