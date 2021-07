Diocesi: Caritas Cagliari, offerto in comodato d’uso un Fiat Doblò per il trasporto di persone disabili

Sarà consegnato domani, venerdì 23 luglio, alle 10.30 nel Seminario arcivescovile di Cagliari, dalla Nuova mobilità sarda s.r.l., un mezzo Fiat Doblò adibito al trasporto di persone disabili. Il mezzo verrà dato in comodato d’uso gratuito per quattro anni alla Caritas diocesana nell’ambito del progetto di solidarietà sociale Libertà in movimento, portato avanti dalla Nuova mobilità sarda s.r.l, società che mette a disposizione di diverse associazioni del territorio mezzi finalizzati all’accompagnamento di persone anziane e con disabilità presso le strutture mediche.

Il Fiat Doblò sarà utilizzato dalla Caritas diocesana in collaborazione con l’associazione Fiocco Bianco Argento per l’accompagnamento delle persone fragili a seconda delle loro necessità, in strutture mediche, uffici pubblici, centri di aggregazione. Il servizio è stato reso possibile grazie agli sponsor locali che hanno partecipato all’iniziativa, ponendo il proprio logo sulla carrozzeria del mezzo.

La consegna avverrà alla presenza dell’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, di don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana, di Roberto Porcheri, amministratore delegato della Nuova mobilità sarda s.r.l., e di Massimo Pisanu referente del progetto.