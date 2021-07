Diocesi: Andria, al via oggi vaccinazione di persone senza fissa dimora e migranti

Saranno vaccinati nel pomeriggio di oggi i primi dieci minori non accompagnati ospiti della Comunità “Migrantesliberi” di Andria. La somministrazione dei vaccini anti Covid avverrà nell’ambulatorio medico infermieristico di casa accoglienza “S. Maria Goretti” della diocesi di Andria. Oltre ai minori saranno vaccinati anche i senza fissa dimora e i migranti. A coordinare le vaccinazioni è il Dipartimento di prevenzione della Asl Bat, Riccardo Matera. “Le vaccinazioni sono previste anche per i senza tetto che spesso dormono in strada e che non hanno assistenza medica”, spiega don Geremia Acri, responsabile della casa accoglienza “S.M. Goretti” e dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Andria. A essere vaccinati per primi saranno adolescenti di 17 anni che saranno affiancati da tre mediatori culturali: uno arabo, uno pachistano e un altro rumeno. “È fondamentale garantire il vaccino a chi non ha un medico di riferimento”, aggiunge Stefania Menolascina del Dipartimento di prevenzione della Asl Bat di Andria.

Nella somministrazione delle dosi sarà impegnato anche un pediatra, Vincenzo Fortunato, volontario della casa accoglienza e medico vaccinatore. “Adolescenti arrivati in Italia da soli, persone rimaste senza neppure una casa e migranti hanno il diritto di vaccinarsi contro il coronavirus perché fanno parte di una comunità e sentono l’impegno a bloccare la circolazione dell’infezione. Questo gesto, in collaborazione con l’Asl Bat, testimonia l’importanza della collaborazione a favore dei più deboli e il fatto che le sfide si possono e si devono affrontare non da soli ma insieme”, conclude don Acri.