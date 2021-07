Terra Santa: Gerusalemme, mons. Pizzaballa incontra pellegrini dall’America

Continua, seppur lentamente, la ripresa dei pellegrinaggi in Terra Santa. Ieri, a Gerusalemme, il patriarca latino, mons. Pierbattista Pizzaballa, ha ricevuto un gruppo di 23 pellegrini dal centro America, in gran parte messicani, accompagnati dal loro sacerdote. Si tratta, spiegano dal Patriarcato latino, del secondo gruppo di pellegrini che va in visita dal patriarca latino dallo scoppio dell’epidemia di Coronavirus nel marzo 2020. Il 6 luglio, il patriarca Pizzaballa aveva accolto il card. Enrico Feroci, che guidava una delegazione dell’Opera romana pellegrinaggi. Nell’incontro di ieri i pellegrini hanno testimoniato di “voler crescere nella fede durante la loro visita in Terra Santa” e hanno espresso solidarietà ai cristiani locali impegnandosi a sostenerli una volta rientrati in patria. Il patriarca ha ringraziato il gruppo per la loro presenza e sottolineato l’importanza del pellegrinaggio in un tempo in cui la Terra Santa vive le implicazioni del Covid-19 e le conseguenze di recenti tensioni non ancora placate.