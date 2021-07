Ricerca: Commissione Ue, altri 120 milioni di euro per 11 nuovi progetti volti a contrastare il Coronavirus e le sue varianti

Undici nuovi progetti, su cui convergono 312 équipe di ricerca di 40 Paesi, sono stati selezionati dalla Commissione europea per un finanziamento di 120 milioni di euro per “sostenere e consentire attività di ricerca urgenti sul coronavirus e le sue varianti”, rende noto oggi un comunicato da Bruxelles. “Intensifichiamo le attività di ricerca per affrontare le sfide e le minacce che le varianti del coronavirus rappresentano”, ha spiegato Mariya Gabriel, commissaria per la ricerca. Parte dei progetti si incentrerà su sperimentazioni cliniche per nuovi trattamenti e vaccini, altri rafforzeranno e amplieranno l’accesso alle infrastrutture di ricerca che forniscono servizi o sono necessarie per condividere dati, competenze e risorse di ricerca tra i ricercatori. In generale contribuiranno alla costituzione dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera), che permetterà all’Ue di anticipare e affrontare meglio le pandemie future. L’Italia compare come partner in 7 dei progetti finanziati e capofila, con la rete EuResist Network Geie, di un progetto denominato “EuCare”, su “Coorti europee di pazienti e di scuole per una risposta anticipata alle epidemie”.