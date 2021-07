Sud Est Asiatico: Save the children, aumento dei casi di Covid-19 del 37%, anche tra i bambini

L’Asia sud-orientale sta diventando rapidamente la regione più colpita dal Covid-19, con un tasso di contagi che supera quelli di America Latina e India. La variante Delta, sommata al lento avanzamento delle vaccinazioni in gran parte della regione, ha causato un aumento dei casi di circa il 37% nell’ultima settimana con 127.000 casi al giorno. Questa la denuncia di Save the children, che esprime “profonda preoccupazione per l’impatto catastrofico che la perdita di vite e di mezzi di sussistenza avrà sui bambini della regione, già rimasti indietro a causa dell’interruzione della scuola e dei servizi sanitari essenziali, comprese le vaccinazioni di routine”. “I modelli epidemiologici prevedono che in Asia sud-orientale si potrebbe arrivare fino a 2,3 milioni di contagi e a 4.500 decessi al giorno, con più della metà di contagi e decessi solo in Indonesia – ha dichiarato Yasir Arafat, medico ed esperto di salute pubblica e consulente tecnico di Save the children per la risposta al Covid-19 in Asia -. Inoltre, è probabile che la situazione peggiori ulteriormente in luoghi come Thailandia e Filippine, dove i modelli stimano che si potrebbero raggiungere 75.000 nuovi casi al giorno nel picco tra la fine di luglio e l’inizio di agosto” . “Finora i bambini sono stati vittime nascoste della pandemia ma non è più così – aggiunge -. In Paesi come l’Indonesia non solo si registrano numeri record di minori vittime del virus ma c’è anche un aumento allarmante di minori che non hanno accesso alle vaccinazioni di routine e ai servizi nutrizionali fondamentali per la loro sopravvivenza, il che è davvero preoccupante. È chiaro che i bambini risentiranno delle conseguenze della devastazione dell’anno scorso per molto tempo ancora dopo la pandemia”. Save the children chiede un’urgente azione collettiva per colmare il divario tra Paesi ricchi e poveri, garantendo un accesso globale ai vaccini contro il Covid-19 attraverso Covax e la condivisione di know-how, delle informazioni e delle tecnologie necessarie affinché i Paesi possano autoprodurre il vaccino.