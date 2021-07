Commissione europea: linee guida sul controllo dei certificati Covid per voli aerei per coordinare e fare un unico controllo

Poiché sta aumentando il numero di passeggeri, aumenta anche il numero di certificati digitali Covid da verificare, in particolare per i viaggi aerei che, secondo stime della Commissione dovrebbe crescere nei mesi estivi del 60% rispetto al 2019. Per questo l’esecutivo europeo oggi propone delle linee guida per gli Stati membri su come controllare i certificati “prima del viaggio, garantendo l’esperienza più agevole possibile sia per i passeggeri aerei che per il personale”. L’obiettivo è “coordinare meglio”, anche perché, ha sottolineato la commissaria ai trasporti Adina Vălean, affinché si colgano appieno “i vantaggi del certificato digitale occorre armonizzare i protocolli di verifica”. Per questo la Commissione raccomanda un processo di verifica “one-stop” prima della partenza, in un processo coordinato tra autorità statali, aeroporti e compagnie aeree. La Commissione raccomanda anche che la verifica sia effettuata il prima possibile e preferibilmente prima dell’arrivo del passeggero in aeroporto. Tra le raccomandazioni ai Paesi Ue anche quella di curare la corretta informazioni sul sito web Re-Open Ue a disposizione dei cittadini che si mettono in viaggio