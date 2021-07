Germania: iniziativa di preghiera delle Chiese e diocesi tedesche per sostenere le persone colpite dall’alluvione

La Chiesa evangelica renana ha lanciato la proposta e la diocesi di Treviri l’ha accolta ed estesa a parrocchie, gruppi, istituzioni: venerdì 23 luglio, alle 18 suoneranno le campane di tutta la regione e le comunità sono invitate a riunirsi per pregare. “La devastante alluvione ha colpito duramente molte persone in Renania-Palatinato. Persone sono morte o disperse, le case sono state spazzate via, i mezzi di sussistenza distrutti”, dice un comunicato della diocesi. “Il lavoro di sgombero e pulizia è iniziato, e le persone colpite hanno bisogno di aiuto attivo e sostegno concreto, ma anche di preghiera e confortanti segni di solidarietà”. Così, nella cattedrale di Treviri domani, alle 18, ci sarà una celebrazione, ma presieduta dal vescovo ausiliare Franz Josef Gebert e del sovrintendente Jörg Weber. I testi della preghiera sono pubblicati sul sito, in modo che anche persone singole, famiglie, possano unirsi in questo momento di raccoglimento. Altre diocesi stanno rispondendo a questo invito e si uniranno, come l’arcidiocesi di Colonia, che ha avuto comunità pesantemente colpite dall’alluvione; ma anche la diocesi del Limburgo, quella di Magonza, di Münster.