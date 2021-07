G20: Napoli, aperto incontro ministeriale su clima, ambiente ed energia. Obiettivo dell’Italia, “spronare la comunità internazionale verso obiettivi ambiziosi” ed eliminare il carbone

Si è aperto a Palazzo Reale a Napoli l’incontro ministeriale G20 “Clima, ambiente ed energia” che dovrà discutere, come da programma predisposto dal Ministero per la Transizione ecologica (Mite), di lotta al cambiamento climatico, di accelerazione della transizione ecologica, di come rendere i flussi finanziari coerenti con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, come definire piani di rilancio sostenibili e inclusivi grazie a soluzioni tecnologiche innovative, come costruire città sostenibili. Ad aprire i lavori, l’intervento del ministro italiano per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani. La “grande ambizione” dell’Italia, che presiede quest’anno il G20, è – si legge in una nota ufficiale – “conciliare tutela ambientale con progresso e benessere umano, ponendo la transizione ecologica al centro dell’agenda politica e promuovendo una risposta coordinata e globale alle pandemie che sia fondata sulla scienza”. Negli incontri preparatori dei mesi scorsi la Presidenza italiana “ha avanzato proposte chiave a livello mondiale per spronare la comunità internazionale verso obiettivi ambiziosi” in un anno che vedrà svolgersi una serie di eventi globali di grande rilievo. Il punto più controverso al tavolo del G20 è l’eliminazione graduale ma totale del carbone.