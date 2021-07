Diocesi: Bolzano-Bressanone, domenica 25 la colletta di S. Cristoforo. “Diamo mobilità ai missionari” il motto

Domenica 25 luglio, con il motto “Diamo mobilità ai missionari“, la diocesi celebra la tradizionale “Domenica di San Cristoforo 2021″, l’azione di solidarietà nella quale si raccolgono fondi per veicoli da destinare alle missioni nel mondo: anche quest’anno si invita, quindi, la comunità altoatesina a guardare oltre i confini locali sostenendo persone che vivono in Paesi lontani e, allo stesso tempo, attraverso la colletta di S. Cristoforo ad aiutare nei loro spostamenti quanti operano nelle missioni. Lo scorso anno nella diocesi di Bolzano-Bressanone, grazie ai 262mila euro di offerte raccolte in occasione della Domenica di San Cristoforo, è stato possibile acquistare 12 automobili, 2 motociclette, 7 minibus per il trasporto di studenti e bambini, 2 scuolabus, un’ambulanza e un camioncino.

“La missione ha bisogno di mobilità – sottolinea la direttrice dell’Ufficio missionario diocesano, Irene Obexer Fortin – e i missionari, le suore missionarie, i missionari laici e le missionarie laiche hanno bisogno di veicoli per poter annunciare il Vangelo anche nei villaggi più lontani, per il loro lavoro pastorale e per i progetti sociali”. Anche quest’anno sono giunte a Bolzano richieste di diversi mezzi, tra cui carretti trainati da cavalli che permetterebbero di avviare in Eritrea un servizio taxi o anche biciclette speciali per bambini diversamente abili in Tanzania. Molti sacerdoti e catechisti si sono rivolti all’Ufficio missionario chiedendo un veicolo per poter visitare regolarmente le comunità, che spesso sono molto distanti tra loro. Un progetto particolare riguarda l’acquisto di motociclette per i coltivatori di tè nel nord del Vietnam. Dopo la raccolta, le foglie di questa pianta devono essere portate il più presto possibile all’impianto di lavorazione, perché il tè verde non può fermentare. Per mantenere la qualità del prodotto, quindi, è molto importante che queste piccole cooperative abbiano a disposizione dei mezzi di trasporto.

Missio invita sacerdoti e parrocchie a promuovere la colletta nella Domenica di San Cristoforo e mette a disposizione pieghevoli disponibili gratuitamente nel Centro pastorale a Bolzano. Contengono anche una bustina di tè e possono essere distribuiti in chiesa in cambio di un’offerta. Si tratta di tè equo e solidale certificato con marchio Fairtrade, che garantisce condizioni di lavoro eque e una coltivazione rispettosa dell’ambiente nei Paesi produttori, sottolineano i promotori Missio e Katholische Männerbewegung.