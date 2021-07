Diocesi: Senigallia, morto don Franco Morico

Morto all’Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia don Franco Morico. Le esequie saranno celebrate dal vescovo, mons. Franco Manenti, in cattedrale, nel pomeriggio di venerdì 23 luglio.

Don Franco Morico nacque a Barbara, il 14 gennaio 1931. Fu ordinato suddiacono il 4 settembre 1955, diacono il 4 dicembre 1955 e presbitero, il 18 marzo 1956, nella nuova chiesa del Seminario di Senigallia. Nel 1957 fu inviato cappellano a Monte San Vito e il 5 settembre 1960 a Montemarciano. Il 27 ottobre 1962 venne nominato parroco di Borghetto di Monte San Vito, il 1° giugno 1972 parroco di San Michele Arcangelo in Brugnetto. Il 1° febbraio 1978 fu nominato, invece, abate parroco di Santa Maria di Piazza in Ostra Vetere. Quindi, il 26 agosto 1982 la nomina a vicario economo di San Severo in Ostra Vetere. Il 6 luglio 1999 fu nominato rettore del santuario di Santa Maria Goretti in Corinaldo, fino a diventare il 1° agosto 2011 rettore della chiesa della Croce in Senigallia. Sarà sepolto nella cappella dei presbiteri nel cimitero comunale di Barbara.