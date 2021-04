Unitalsi Lombardia: appuntamento su Radio Mater, “essere misericordiosi, perdonare e donare”

Due verbi “perdonare” e “donare” saranno il fil rouge dell’appuntamento nella seconda domenica del mese con l’Unitalsi lombardo sulle frequenze di Radio Mater. Domenica 11 aprile, a partire dalle ore 18.15 la trasmissione mariana curata da Adriano Muschiato e condotta da Vittore De Carli – dal titolo “Per Maria a Gesù” – affronterà il tema della misericordia “declinandolo – puntualizza un comunicato – in un’affermazione che è al tempo stesso una domanda: Unitalsi, che cosa significa essere misericordiosi?”. Ad aiutare nella riflessione, accanto a monsignor Roberto Busti, assistente regionale di Unitalsi Lombarda, ospite fisso della trasmissione, ci saranno don Carmine Arice, superiore generale della Piccola casa della Divina provvidenza e Davide Chiumello, direttore della struttura di anestesia e rianimazione dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.

Don Arice che è stato direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei interverrà sul tema della misericordia “portando la sua pluriennale esperienza al servizio della realtà sofferente, tra malattia e povertà, e come assistente della sezione piemontese dell’Unitalsi”. Nella sua testimonianza il professor Chiumello, medico unitalsiano, “racconterà come la pandemia e la paura della morte abbiano messo a dura prova la fede di molti malati”. Prima di chiudere la trasmissione spazio a Marco Maggi, consigliere regionale dell’associazione che, con Maria Cristina Porro, sono i coordinatori del gruppo Giovani, per presentare l’iniziativa “Amare è servire”.

Al momento per la zona di Milano e provincia Radio Mater può essere ascoltata in streaming (www.radiomater.org) o tramite App (su Play store). Sul digitale terrestre è al canale 850 (oppure 705), Satellite Hot Bird 13° est