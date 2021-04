Conferenza sul futuro dell’Europa: Suika, “condividere idee, preoccupazioni, speranze e sogni, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione”

Il lancio della piattaforma digitale per la Conferenza sul futuro dell’Europa, fissato al 19 aprile, “fornirà ai nostri cittadini uno spazio unico per impegnarsi in conversazioni e dibattiti in tutta Europa. Consentirà alle persone di condividere idee, preoccupazioni, speranze e sogni, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Lo slancio ora sta crescendo e non vedo l’ora di vedere il risultato”. Lo dice Dubravka Šuica, che è vicepresidente della Commissione: le tre istituzioni dell’Unione stanno lavorando anche per organizzare l’evento inaugurale della Conferenza che dovrebbe tenersi, tenuto conto degli sviluppi della pandemia, il 9 maggio, giorno della Festa dell’Europa. Il Comitato esecutivo si riunirà di nuovo tra due settimane, al fine di finalizzare la discussione sul regolamento interno e affrontare altri prerequisiti per l’organizzazione della Conferenza.