Diocesi: Caritas Catania, donazione di alimenti alla moschea per il Ramadan

Domani, venerdì 9 aprile, alle 12, la Caritas di Catania consegnerà ai fedeli musulmani della moschea della Misericordia di piazza Cutelli una donazione di beni alimentari di prima necessità in vista dell’inizio del Ramadan previsto per la prossima settimana. All’evento saranno presenti don Piero Galvano, direttore dell’organismo diocesano, e Kheit Abdelhafid, Imam della Moschea.

La donazione della Caritas è indirizzata a quei musulmani che, rispettando il mese sacro dell’Islam, praticano l’astensione dal cibo tra l’alba e il tramonto e quindi si trovano impossibilitati a consumare i pasti negli orari ordinari del pranzo che viene quotidianamente preparato e distribuito dai volontari a partire dalle 12.30 e fino alle 14 all’esterno dell’Help Center della stazione centrale. I beni donati saranno appunto distribuiti dalla moschea per consentire ai fedeli di consumare i pasti nel corso della sera.

Tra i beni che verranno consegnati alla moschea, un centinaio di litri di latte, circa trecento chilogrammi di riso, duecento chilogrammi tra farina e di sale e poi ancora poco più di novanta litri tra olio di semi e di oliva. Saranno donati, inoltre, quasi duecento litri di salsa di pomodoro e poco più di un centinaio di chili di legumi secchi, una sessantina confezioni di fette biscottate e quattrocento barattolini di spezie.