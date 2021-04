Iraq: Upp (ong), domani conferenza on line “Il mosaico iracheno”

“Il mosaico iracheno”: è il titolo della conferenza on line che avrà luogo venerdì 9 aprile alle ore 18 per iniziativa dell’ong Un Ponte Per che così intende “tenere accesi i riflettori sulla recente visita di Papa Francesco in Iraq”. Parteciperanno alla conferenza Laura Silvia Battaglia (Radio RaiTre), Massimiliano Menichetti (Radio Vaticana) e padre Jens Petzold (Comunità monastica di Mar Mousa a Sulaymania) in collegamento dall’Iraq, Eleonora Biasi (Capo Missione Upp in Iraq). Il dibattito sarà coordinato e introdotto da Martina Pignatti Morano (Direttrice dei programmi di cooperazione di Upp) e da Fabio Alberti storico fondatore di Un Ponte Per. Un Ponte Per, ong italiana presente in Iraq dal 1991 chiede “che non si disperda il messaggio portato dal viaggio di Papa Francesco nel paese e che si continui a tenere accesi i riflettori sugli sforzi della società irachena per riscattarsi da guerre, violenza settaria e fanatismo religioso. Il Parlamento iracheno in seguito a questa storica visita – affermano Alfio Nicotra e Angelica Romano co-presidenti di Un Ponte Per – ha deciso di celebrare ogni 6 marzo la Giornata nazionale della tolleranza. Il processo di riconciliazione messo in moto è di grandissima importanza e deve essere implementato da una più attenta politica di cooperazione a sostegno alla società civile e ai soggetti più colpiti dalla violenza settaria e dai crimini perpetuati contro le minoranze. Le elezioni nazionali, previste in autunno, potranno risentire di questo clima di concordia che sta suscitando grandissime aspettative in larga parte dello spettro sociale e religioso iracheno”. A questo link tutti i dettagli: https://www.facebook.com/events/475292997140551