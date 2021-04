Salesiani: Museo Casa Don Bosco, domani secondo appuntamento online con “Tutto per gioco, nulla per gioco”

È in programma per domani, venerdì 9 aprile, il secondo appuntamento di “Tutto per gioco, nulla per gioco”, attività formativa per educatori, insegnanti e associazioni culturali del Museo Casa Don Bosco in collaborazione con Museo Etnografico Missioni Don Bosco e promossa dal progetto “Crescere in città” della Città di Torino.

Dalle 17 alle 18, in diretta streaming su Facebook, per parlare di “Regole del gioco: scopriamo il mondo attraverso i giocattoli” interverranno Stefania De Vita, direttrice del Museo Casa Don Bosco, Elisabetta Gatto, curatrice del Museo Etnografico Missioni Don Bosco, e Isabella Pedicini, insegnante, storica dell’arte, saggista, scrittrice.

Per partecipare attivamente al webinar e interagire con i relatori occorre registrarsi entro oggi, giovedì 8 aprile, inviando una comunicazione all’indirizzo mail info@museocasadonbosco.it.