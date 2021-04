Editoria: Urbaniana, un libro sul Concilio Vaticano II “Nuove chiese e adattamento nel cantiere conciliare (1959-1962)”

“Nuove chiese e adattamento nel cantiere conciliare (1959-1962)”: è il titolo del libro, uscito in questi giorni, di Sandra Mazzolini, Decano della facoltà di Missiologia e professore ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Urbaniana, prodotto da Ingegno Grafico per Urbaniana University Press. Per il rapporto fra la natura e la missione della Chiesa, si legge nella presentazione, il Concilio Vaticano II rappresenta un momento di svolta. In particolare, “l’organizzazione delle Chiese di recente fondazione e l’adattamento sono state due aree tematiche rilevanti nel tempo della preparazione conciliare, che hanno cristallizzato le grandi questioni missionarie in un’epoca di indubbio cambiamento”. La ricerca, utilizzando anche fonti inedite conservate nell’Archivio Storico di Propaganda Fide e nell’Archivio Apostolico Vaticano, per far meglio comprendere il senso e il portato di tale svolta, propone un percorso strutturato in due parti fondamentali: la prima dedicata alla fase ante-preparatoria; la seconda a quella preparatoria.