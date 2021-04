Myanmar: Movimento giovanile salesiano l’11 aprile in preghiera #SYMPRAYSFORMYANMAR

Il Movimento giovanile salesiano in preghiera per il Myanmar dove i giovani sono vittime della violazione disumana della democrazia. Esortato da Papa Francesco “a praticare la carità sociale e politica, lavorando per far crescere la pace, dell’armonia, la giustizia, i diritti umani e la misericordia” (Christus Vivit 168), il Movimento Giovanile Salesiano (Mgs) del Dicastero per la Pastorale Giovanile della Congregazione Salesiana, da tutte e 7 le Regioni si riunirà il prossimo 11 aprile, alle ore 15.00 (ora di Myanmar), per pregare e per esprimere la propria preoccupazione e solidarietà. Lo riferisce oggi l’agenzia salesiana Ans. Una preghiera composta da un cittadino del Myanmar sarà recitata da tutti i giovani del Mgs in più di 15 lingue. Ogni Regione sarà coordinata da un’equipe di giovani accompagnati dai rispettivi Delegati di Pastorale Giovanile e dai coordinatori ispettoriali del Movimento Giovanile Salesiano. I momenti di preghiera saranno condivisi sulle reti sociali con l’hashtag #SYMPRAYSFORMYANMAR. “Nella Domenica della Divina Misericordia – scrivono dal Dicastero per la Pastorale Giovanile – lasciamo che la preghiera dei giovani porti il Myanmar a sperimentare la pace, la libertà e la democrazia”.