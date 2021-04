Scuola: Rondine città della pace, domani “Le sfide educative dell’era Covid”

“Rondine per la scuola: Le sfide educative dell’era Covid”. Questo il titolo dell’evento che si terrà domani, venerdì 9 aprile, per iniziativa di Rondine Cittadella della pace a partire dall’esperienza educativa dal Quarto anno liceale d’eccellenza. All’appuntamento, trasmesso sui canali Facebook e Youtube dalle 19, è previsto l’intervento di esperti della comunicazione, della formazione, del pensiero e del mondo dell’impresa che daranno vita ad “un dibattito serrato e sfidante – spiega una nota – per raccogliere e moltiplicare nuovi spunti e azioni per sostenere quotidianamente nel concreto gli studenti della scuola italiana”. Insieme agli studenti di Rondine e del Quarto anno liceale d’eccellenza ci saranno Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine, Noam Pupko, coordinatore del progetto Quarto anno Rondine, Rosy Russo, ideatrice e presidente dell’Associazione Parole O_Stili, Simone Regazzoni, filosofo, docente universitario e autore, Guido Stratta, direttore People and Organization del Gruppo Enel. Modererà l’evento la giornalista Anna Martini. Durante l’evento, realizzato in media partnership con l’agenzia stampa Dire, “gli ospiti si confronteranno su 3 tavoli tematici, guidati dalle tre parole chiave del Metodo Rondine per la trasformazione creativa del conflitto: accelerazione, complessità, conflitto. Perché ognuna di queste stimolerà l’approfondimento di aspetti specifici del mondo scuola: la didattica innovativa, il lavoro sull’interiorità del giovane, la relazione educativa con gli insegnanti, la relazione generativa con il gruppo classe, la trasformazione del conflitto, la comprensione dell’attualità e lo sviluppo di una visione critica, la messa a fuoco e lo sviluppo delle risorse interiori e delle potenzialità, la vocazione professionale dei giovani, la relazione con il territorio e lo sviluppo di progetti a servizio della comunità”.