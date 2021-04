Etica e sviluppo sostenibile: Istituto Maritain, domani conferenza on line sul cambiamento climatico

Un dibattito on line per discutere sul cambiamento climatico tema centrale nel dibattito politico. Ad organizzarlo per domani alle ore 15,00 è l’Istituto Internazionale Jacques Maritain con la partecipazione di Fabienne Couty, direttrice Centre Saint-Louis de France; Gennaro Giuseppe Curcio, segretario generale Istituto Internazionale Jacques Maritain; Luigi Fusco Girard, Università degli Studi di Napoli Federico II; Giuseppina De Simone, docente universitario della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale; Paolo Nepi dell’Università degli Studi di Roma Tre; Julio Plaza dell’Università di Tucumán e Vice Presidente, dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain. Le conclusioni spetteranno a Francesco Miano, docente dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e presidente dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain. “Al di là di un generico consenso circa la necessità di operare per salvare il Pianeta – dichiara Miano – a dividere sono le decisioni su come agire in concreto. Un ostacolo è costituito dalla natura globale del tema ambientale. Siamo davanti a una novità storica senza precedenti. Mai l’umanità si è trovata investita nella sua totalità da un problema di tale portata e rilevanza”. La conferenza sarà visibile sulla pagina facebook dell’Istituto.