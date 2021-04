Diocesi: Frosinone, il 17 aprile il rito di beatificazione dei martiri di Casamari

Si svolgerà, alle 10.30, sabato 17 aprile, la celebrazione eucaristica con il rito della beatificazione dei martiri di Casamari, nell’abbazia. A presiederla sarà il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Padre Simeone Cardon e cinque compagni furono uccisi in odio alla fede, tra il 16 e il 19 maggio 1799: il 27 maggio 2020 Papa Francesco ne ha riconosciuto il martirio.

I fedeli potranno partecipare al rito all’aperto nel cortile dell’istituto San Bernardo o in diretta tv su Teleuniverso e in streaming sul sito dell’emittente.