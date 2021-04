Gran Bretagna: Salesiani, Everton Football Club dona laptop al “Savio Salesian College”

Il “Savio Salesian College” di Bootle ha recentemente ricevuto un’ulteriore donazione di computer portatili per i propri studenti da parte di “Everton in the Community”, l’ente di beneficenza ufficiale dell’Everton Football Club, squadra della Premier League inglese. Lo rende noto l’agenzia salesiana Ans. In un momento in cui è stato necessario affidarsi alla didattica a distanza a causa della pandemia sono emerse le disuguaglianze della società, come la “povertà digitale” di molte famiglie che non hanno computer e connessioni Internet. “Everton in the Community” ha lavorato con un generoso fornitore di tecnologie per affrontare questo problema in 60 scuole. Anche l’Ispettoria salesiana della Gran Bretagna ha aiutato gli studenti delle scuole salesiane ad attrezzarsi per la didattica a distanza.