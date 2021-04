Minori: Unicef e Formula E, partnership per aiutare i bambini attraverso il nuovo Fondo per l’ambiente sano e sicuro

La Formula E ha annunciato oggi il sostegno di tutta la serie di corse elettriche al Fondo per l’Ambiente Sano e Sicuro dell’Unicef che ha l’obiettivo di creare un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile per i bambini.

Da quest’anno, la Formula E sosterrà, per il prossimo triennio, il Fondo Unicef per sviluppare programmi a favore dell’ambiente e politiche a misura di bambino in tutto il mondo. Promotrice della campagna #ChangeAccelerated, intende garantire che bambini e giovani crescano su un pianeta più pulito e sicuro. I fondi donati da Formula E sosterranno i programmi e le politiche volte a migliorare la vita e il benessere di oltre tre milioni di bambini. I progetti sostenuti dal Fondo includono iniziative per fornire alle scuole soluzioni energetiche sostenibili e ridurre l’esposizione dei bambini all’inquinamento atmosferico attraverso un maggiore monitoraggio e sostegno. “Siamo lieti di avviare una partnership a lungo termine con il Fondo per l’ambiente sano e sicuro dell’Unicef – ha dichiarato l’amministratore delegato della Formula E, Jamie Reigle -. Questa collaborazione è fedele alla nostra promessa di utilizzare il nostro sport per contrastare il cambiamento climatico. Insieme vogliamo migliorare la vita di milioni di bambini e giovani in tutto il mondo, offrendo nuove opportunità educative e riducendo la loro esposizione all’inquinamento. Ci impegniamo ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico e garantire un futuro migliore per le generazioni a venire”.