Romania: Save the Children, “centinaia di minori in transito, compresi quelli non accompagnati, non ricevono un sostegno adeguato”

Save the Children sostiene i minori in transito in Romania con cibo, vestiti e prodotti per l’igiene come disinfettanti, mascherine e articoli di primo soccorso. L’organizzazione gestisce anche programmi educativi e di sostegno psicosociale per aiutare bambini e adolescenti durante il loro soggiorno. Lo ricorda una nota diffusa oggi.

“La lotta quotidiana di un numero crescente di minori non accompagnati e di famiglie vulnerabili sta diventando una crisi invisibile. Centinaia di minori, compresi quelli senza genitori o accompagnatori, non ricevono un sostegno adeguato. Arrivano in Romania affamati ed esausti. Ne abbiamo incontrato molti feriti a causa del clima rigido, delle lunghe camminate e della mancanza di un’igiene adeguata. Questa sofferenza deve finire. I bambini hanno il diritto di essere protetti e di avere una vita dignitosa”, ha dichiarato Gabriela Alexandrescu, presidente esecutivo di Save the Children in Romania.

“La Romania viene utilizzata principalmente come corridoio di transito dalla Serbia ai Paesi dell’Europa centrale e occidentale, aggirando il confine ben controllato tra Serbia e Ungheria”, ha affermato Bogdan Krasic del Balkans Migration and Displacement Hub di Save the Children, un’iniziativa nata per analizzare le tendenze migratorie nei Balcani. “Secondo alcune testimonianze raccolte da Save the Children in Serbia e Bosnia-Erzegovina, rifugiati e migranti stanno sempre più utilizzando la rotta rumena per eludere i violenti respingimenti sull’altra importante rotta della regione, quella che attraversa il confine tra Bosnia-Erzegovina e Croazia”.

Save the Children esorta le autorità rumene “a garantire che le persone, in particolare i più piccoli, abbiano accesso a un’accoglienza di qualità, anche aumentando l’attuale capacità di accoglienza e migliorando i servizi di base, concentrandosi sui minori che viaggiano da soli, sulle famiglie e sugli altri gruppi vulnerabili. Per i minori deve essere disponibile un’adeguata assistenza alimentare e psicosociale sin dal primo giorno di arrivo”.

Save the Children Romania sostiene i minori richiedenti asilo e rifugiati, compresi quelli non accompagnati e separati, fornendo servizi diretti dentro e fuori i centri di accoglienza. Inoltre, fornisce assistenza a genitori e adulti vulnerabili (donne incinte, disabili, famiglie monoparentali, anziani).