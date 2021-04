Economia solidale circolare: Cittadinanzattiva, Cnca e Cica, il 15 e il 16 aprile il primo Festival on line

Si terrà il 15 e il 16 aprile il primo Festival online interamente dedicato all’economia solidale circolare, promosso da Cittadinanzattiva, Cnca e Cica, all’interno del Progetto Esc.

Nel corso delle due giornate si alterneranno eventi articolati sui filoni tematici della lotta allo spreco alimentare, riuso e riciclo dei materiali, rigenerazione urbana, sostenibilità e inclusione socio-professionale di soggetti fragili e percorsi di legalità.

Gli eventi saranno articolati in due sessioni: la mattina del 15 e del 16 aprile sarà data voce a esperti sul tema dell’economia circolare e solidale e al racconto di alcune delle realtà che operano in quest’ambito, come testimonianza diretta dei processi di produzione sostenibile e inclusione di soggetti vulnerabili, coinvolgendo anche i beneficiari diretti di questi percorsi.

Sarà raccontato, inoltre, lo sviluppo di nuovi percorsi di economia circolare e solidale avviati e sostenuti dal progetto in alcuni territori e saranno decretati i vincitori del contest fotografico “Scatti preziosi” per premiare i migliori foto-racconto sulle esperienze di economia solidale circolare raccontati attraverso degli scatti fotografici.

Nel corso delle sessioni pomeridiane del 15 e del 16 aprile si svolgeranno invece una serie di laboratori tematici che permetteranno di “entrare” direttamente dentro le realtà che operano nell’ambito dell’economia solidale circolare dando vita a dimostrazioni legate al recupero del cibo, con ricette anti spreco preparate in diretta, e approfondimenti legati al recupero, riuso e riciclo dei materiali, al riutilizzo di risorse e beni comuni da parte delle realtà coinvolte nel progetto.

Il Festival arriva al termine di un percorso molto impegnativo, basato su 4 fasi. La prima ha visto la realizzazione di una ricognizione delle esperienze di economia solidale e circolare in atto, contribuendo al tempo stesso all’elaborazione di un dossier conoscitivo, uno studio approfondito di sei casi esemplificativi di esperienze virtuose e linee guida/orientamenti operativi. Successivamente, sono stati realizzati dei percorsi formativi in tutto il territorio nazionale. Nella terza fase è stato realizzato il sostegno a 10 interventi territoriali improntati ai modelli dell’economia solidale circolare secondo il modello di linee guida e orientamenti operativi scaturiti dalla fase di ricerca. Sono stati successivamente stipulati Patti e intese di collaborazione tra soggetti del pubblico, del mondo imprenditoriale oltre che del privato sociale per il sostegno, la diffusione e la valorizzazione delle esperienze di economia solidale circolare.

Il Progetto Esc è realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Avviso n.1/2018.