“A Sua Immagine”: 6 e 7 febbraio. Ospiti mons. Dario Viganò, Lino Banfi, Max Giusti. Il Vangelo con don Davide Banzato

Il valore del sorriso nella Chiesa, nella vita di tutti i giorni. Di questo si occupa “A Sua Immagine” insieme a mons. Dario E. Viganò, Lino Banfi e Andrea Caschetto; e ancora, il Vangelo della domenica con don Davide Banzato e Roberto Saviano così come uno speciale sul tema “Salute: un bene primario”. Sono i temi e i protagonisti delle puntate di “A Sua Immagine” su Rai Uno, sabato 6 e domenica 5 febbraio; il programma, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti, è frutto della collaborazione ultraventennale della Rai con la Conferenza episcopale italiana.

Nel dettaglio. Sabato 6 febbraio, in diretta alle ore 15.45 su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” si parla del sorriso nello speciale settimanale “Insieme a papa Francesco”. Alla luce dei continui inviti del Santo Padre al sorriso, al suo valore terapeutico nonché manifestazione di speranza, la conduttrice Lorena Bianchetti approfondisce l’argomento in compagnia di mons. Dario E. Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze-Scienze Sociali e professore ordinario di cinema, e dell’attore Lino Banfi. Nel corso della puntata anche le testimonianze del conduttore-comico Max Giusti e di Andrea Caschetto, “Ambasciatore del sorriso”, in prima linea per i bambini e gli ultimi.

Nello spazio “Le ragioni della Speranza”, dedicato al commento del Vangelo della domenica, don Davide Banzato questa settimana dialoga con lo scrittore Roberto Saviano, sotto scorta da 15 anni per aver denunciato le mafie. Saviano condivide apertamente il suo rapporto con le Sacre Scritture, la figura di Gesù, la preghiera, e papa Francesco.

“Salute: un bene primario” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di domenica 7 febbraio, sempre in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. In occasione della 29ª Giornata mondiale del malato, quest’anno al tempo della pandemia da Covid-19, in studio con Lorena Bianchetti si confrontano don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, e Maria Pontillo, psicoterapeuta dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nel corso della puntata la testimonianza di Sammy Basso, affetto da progeria, una malattia rara che provoca un invecchiamento precoce.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla concattedrale di Sant’Andrea di Veroli (Frosinone), per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Al termine, ancora in studio con “A Sua Immagine” per l’ascolto e il commento, alle ore 12, dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro.