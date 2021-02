Diocesi: Lecce, mons. Seccia presiede la messa in memoria del Servo di Dio, don Ugo De Blasi

Questa sera alle ore 18 nel duomo di Lecce, mons. Michele Seccia presiederà la messa per il Servo di Dio don Ugo De Blasi, nel 39mo anniversario della sua morte, avvenuta il 6 febbraio del 1982, mentre recitava il rosario inginocchiato ai piedi dell’immagine della Madonna venerata nella basilica di cui fu parroco dal 1 luglio 1972. Don Ugo De Blasi è stato canonico del Capitolo della Cattedrale, insegnante di teologia morale presso i frati minori, oltre che insegnante al liceo classico Palmieri di Lecce e guida spirituale per i giovani dell’Azione cattolica. In questa occasione i seminaristi teologi leccesi, assieme al Comitato per la Canonizzazione “Mons. Ugo De Blasi” guidato dal postulatore don Pierino Liquori, daranno il via all’appuntamento settimanale ideato per riproporre la figura del Servo di Dio leccese anche ai giovani. il primo contributo sarà la video-testimonianza del card. Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo, e mons. Antonio Pellegrino, parroco emerito di San Michele Arcangelo in Trepuzzi.