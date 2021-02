Diocesi: Vittorio Veneto, da domani “In time per”. Cinque incontri per giovani sul valore del tempo dedicato all’altro

Un percorso dedicato ai giovani per riflettere insieme sul valore del tempo dedicato all’altro. Lo propongono insieme Pastorale giovanile, Caritas e Centro missionario della diocesi di Vittorio Veneto attraverso l’iniziativa “In time per…”, pensata per giovani dai 17 ai 25 anni.

Una proposta, spiegano i promotori, che “nasce con il desiderio di favorire un ponte fra i giovani e il mondo del servizio al prossimo che vive la chiesa di Vittorio Veneto, come esperienza di crescita personale e collettiva, di condivisione e cittadinanza attiva. Inoltre vuole essere un’occasione per offrire ai giovani uno spazio per confrontarsi su temi più profondi legati alla fede e alla spiritualità”.

Alla fine del percorso, infatti, i giovani potranno sperimentarsi e vivere, durante il periodo estivo, un’esperienza concreta di servizio.

I cinque incontri del percorso si svolgeranno la domenica pomeriggio, dalle 16 alle 18. Il primo in programma, domenica 7 febbraio, si terrà online, mentre per i successivi (7 marzo, 11 aprile, 9 maggio e 6 giugno) i promotori si augurano di poterli organizzare in presenza.