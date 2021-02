Diocesi: Taranto, dedicazione della chiesa e consacrazione del nuovo altare ai Santi Angeli Custodi

Dedicazione della chiesa e consacrazione del nuovo altare nella parrocchia Santi Angeli Custodi di Taranto. Oggi, sabato 6 febbraio, alle 18, l’arcivescovo mons. Filippo Santoro presiederà la celebrazione eucaristica nella chiesa ristrutturata, eretta nel quartiere Tamburi a seguito della realizzazione del complesso siderurgico Italsider. Si trova nei pressi dell’area industriale. L’edificio di culto, nato come salone parrocchiale e inaugurato nel 1961, necessitava di interventi di restauro. Il progetto ha previsto la ristrutturazione attraverso una migliore distribuzione degli ambienti interni, in modo da creare locali idonei allo svolgimento delle attività pastorali. Riconfigurato il prospetto dell’aula liturgica, con l’inserimento di vetrate artistiche; la realizzazione di un nuovo portone d’ingresso; la decorazione inserita nel timpano.

La disponibilità del nuovo volume ha consentito di riorganizzare gli ambienti del piano terra, rendendo possibile realizzare, sulla superficie attualmente destinata a salone, ulteriori aule dedicate alla catechesi ed alle attività parrocchiali. Spostato l’ufficio parrocchiale immediatamente nelle vicinanze dell’ingresso dell’edificio in modo che i parrocchiani possano essere immediatamente accolti dal parroco al loro ingresso. Trasformati i corridoi laterali in luoghi celebrativi speculari: battistero e luogo per la celebrazione del sacramento della Riconciliazione. Il presbiterio ha previsto un intervento di rifacimento sostanziale. Ai lati del presbiterio, con alcune lievi rimodulazioni delle pareti, sono stati collocati il luogo della Custodia eucaristica, in modo che i banchi antistanti creino uno spazio virtuale di adorazione.