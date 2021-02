Sarà celebrata, lunedì 8 febbraio, alle 18, dall’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, la Messa per la consacrazione e dedicazione della nuova chiesa e complesso parrocchiale dedicati a san Vincenzo Ferrer, in Casamassima. La partecipazione, nel rispetto delle direttive di prevenzione della pandemia Covid-19, avverrà su inviti e sarà contingentata. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta televisiva su Antenna Sud canale 13 del digitale terrestre.