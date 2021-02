Esercito italiano: a Sacile i militari donano alla Caritas 450 chili di generi alimentari, giocattoli e abbigliamento per l’infanzia

(foto Esercito Italiano)

I militari del 7° Reggimento trasmissioni di Sacile, in provincia di Pordenone, hanno donato ieri 450 chili di generi alimentari di prima necessità, giocattoli e vestiario per bambini alla Caritas diocesana per sostenere le famiglie in difficoltà. L’attività di raccolta è stata volontaria ed ha visto una grande partecipazione del personale del Reggimento che, secondo quanto riportato sul sito dell’Esercito italiano, hanno voluto manifestare la loro vicinanza alle famiglie in difficoltà, soprattutto in questo momento di crisi. La consegna è avvenuta nella caserma “Scipio Slataper” di Sacile, alla presenza del colonnello Nicola Ragno, comandante del 7° Reggimento trasmissioni, e di Danilo Pavan, responsabile della Caritas diocesana, che ha rivolto parole di ringraziamento per il contributo generoso fornito in favore dei meno abbienti.