Papa Francesco: nomina padre Marín e suor Becquart sottosegretari del Sinodo dei vescovi

Il Papa ha nominato sotto-segretari del Sinodo dei Vescovi padre Luis Marín de San Martín, finora assistente generale dell’Ordine di Sant’Agostino, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Suliana e suor Nathalie Becquart Xavière, già direttrice del Servizio nazionale per l’evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza dei vescovi di Francia. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Marín è nato il 21 agosto 1961 a Madrid. Ha emesso i primi voti nell’Ordine di Sant’Agostino il 5 settembre 1982 ed i voti solenni il 1° novembre 1985. È stato ordinato sacerdote il 4 giugno 1988. Ha conseguito presso la Universidad Pontificia Comillas di Madrid il dottorato in Sacra Teologia. Ha svolto diversi incarichi tra i quali: formatore del Seminario Mayor Tagaste, Los Negrales (1996-1999), Consigliere Provinciale (1999- 2002), priore del Monasterio de Santa María de La Vid (2002-2008); professore di Teologia nei Centri Agostiniani a Los Negrales, a San Lorenzo de El Escorial e a Valladolid; dal 2004 è docente invitato presso la Facultad de Teología del Norte de España a Burgos. È archivista generale dell’Ordine, assistente generale degli Agostiniani e presidente dell’Institutum Spiritualitatis Augustinianae. Suor Nathalie Becquart è nata a Fontainebleau nel 1969. Si è diplomata all’École des hautes études commerciales de Paris (Hec Paris), ha studiato filosofia e teologia al Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris, sociologia all’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) della stessa città e si è specializzata in Ecclesiologia con ricerca sulla sinodalità al Boston College School of Theology and Ministry (Stati Uniti d’America). Nel 1995 è entrata nell’Istituto La Xavière, Missionnaires du Christ Jésus. Nel 2005 ha emesso i voti perpetui. È stata direttrice del Servizio Nazionale per l’Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza dei vescovi di Francia (dal 2012 al 2018) e consultore della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi (dal 2019).