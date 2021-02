Giornata per la vita: arcidiocesi Fermo, questa sera su You Tube seconda video-catechesi familiare “Chiamati alla vita come figli e fratelli”

Avendo come filo conduttore l’anno liturgico, il percorso di catechesi familiare “(D’)istanti…vicini” dell’arcidiocesi di Fermo propone la sua seconda tappa dal titolo “Chiamati alla vita come figli e fratelli”, che vede l’esordio in concomitanza della Giornata nazionale per la vita. Un progetto multimediale per vivere in famiglia le tappe principali dell’anno liturgico, frutto della sinergia tra Uffici diocesani per la pastorale della famiglia, comunicazioni sociali e catechistico. Il video – in anteprima questa sera alle 21.30 sul canale You Tube Arcidiocesi di Fermo e sul sito diocesano – “invita tutte le famiglie, i sacerdoti, i catechisti e gli educatori a valorizzare l’incontro, il dialogo e il confronto intorno ad alcune tematiche di vita domestica alla luce del Vangelo – si legge in un comunicato -. Nel valorizzare ogni persona come dono si contribuisce a rigenerare l’orizzonte umano, sociale e delle nostre comunità ecclesiali”. A corredo della video-catechesi, per poter approfondire le tematiche trattate, è allegata una scheda critica con la proposta di un film da vedere e condividere in famiglia.