Giornata contro bullismo e cyberbullismo: la Polizia di stato lancia il mini film “La Stanza”

Nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Polizia di stato lancia il film breve ha cui ha collaborato alla realizzazione, “La Stanza” di Giuseppe Alessio Nuzzo, trasmesso il 7 febbraio su Rai3, prima dell’edizione del Tg delle 14, e visibile su RaiPlay e su Rai Cinema Channel VR nella versione per visore di realtà virtuale. Tra gli attori ci sono Michele Placido, Nicoletta Romanoff, Michele Rosiello, Pamela Camassa e Gina Amarante, mentre la colonna sonora è il brano “Castelli di carte” di Anastasio. Sul sito della Polizia di stato si legge come l’obiettivo del film sia quello di lanciare un messaggio ai giovani internauti per un uso consapevole e responsabile della rete e dei suoi strumenti, facendo comprendere le conseguenze che la tecnologia può generare nella vita di un ragazzo. “La stanza” è un progetto realizzato con Polizia di Stato, ministero dei Beni e delle Attività culturali, e Siae, Film Commission regione Campania, comune di Acerra, Agenzia nazionale giovani, ed è supportato da House of Talent, influencer giovanissimi che promuoveranno il corto su Instagram e racconteranno il progetto nell’ambito di eventi online formativi, organizzati con ScuolaZoo.