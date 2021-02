Giornata del malato: Senigallia, un incontro su Zoom lunedì 8 e la messa presieduta dal vescovo giovedì 11 febbraio

“La celebrazione della XXIX Giornata mondiale del malato, che ricorre l’11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus”. Riprendendo le parole del Papa nel messaggio per la Giornata, la diocesi di Senigallia, in una nota, ricorda i due appuntamenti promossi: il primo si terrà lunedì 8 febbraio, alle 21, sul tema “Fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta con l’altro sofferente”. Interverranno padre Nicola Ventriglia, cappellano dei pellegrini italiani al santuario di Lourdes, e don Filippo Vici, della diocesi di Senigallia. L’incontro di terrà sulla piattaforma Zoom.

Giovedì 11 febbraio, alle ore 18, verrà celebrata nella cattedrale di Senigallia dal vescovo, mons. Franco Manenti, la messa che può essere seguita in diretta su Fano Tv canale 17. All’inizio ed al termine della celebrazione verranno presentate delle video testimonianze.